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كشفت "الخليج 365" في جولتها الميدانية على متنزهات شيبانة بسبت العلايا، تكرار سلوكيات غير حضارية ينتهجها بعض المصطافين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوِّه أماكن الجلوس بغابات شيبانة.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مقطع فيديو عصر اليوم الجمعة، ظهرت من خلاله مخلفات تركها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.
بالفيديو.. جمال غابات "شيبانة سبت العلايا" يصطدم بنفايات المتنزهينسويد الحارثي الخليج 365 2019-06-28
كشفت "الخليج 365" في جولتها الميدانية على متنزهات شيبانة بسبت العلايا، تكرار سلوكيات غير حضارية ينتهجها بعض المصطافين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوِّه أماكن الجلوس بغابات شيبانة.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مقطع فيديو عصر اليوم الجمعة، ظهرت من خلاله مخلفات تركها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
09:32 PM
عدسة "الخليج 365" ترصد وتوثق المخالفات
كشفت "الخليج 365" في جولتها الميدانية على متنزهات شيبانة بسبت العلايا، تكرار سلوكيات غير حضارية ينتهجها بعض المصطافين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوِّه أماكن الجلوس بغابات شيبانة.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مقطع فيديو عصر اليوم الجمعة، ظهرت من خلاله مخلفات تركها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.
، بالفيديو.. جمال غابات "شيبانة سبت العلايا" يصطدم بنفايات المتنزهين ،
المصدر : الخليج 365
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