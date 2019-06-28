، الجهات الأمنية تستنفر للبحث عن "قطري" مفقود في السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسرته لـ"الخليج 365": اختفى في هجرة يبرين جنوب حرض.. وبمركبة قطرية

تبحث الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية عن مفقود يحمل الجنسية القطرية، بعد أن فُقد في هجرة يبرين جنوب حرض، بمركبة تحمل لوحات قطرية.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني وبمساعدة جمعية عون وفرقة غوث والطيران الشراعي، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه، ولا زال البحث جارياً إلى هذا اليوم.

ذوو المفقود قالوا لـ"الخليج 365" إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، وكان موجوداً داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر ولم يغادر، وموجود غالباً في البر لامتلاكه عدداً من البهائم.

وأكدوا أن المفقود لا يعاني من أي أمراض وطالبوا من تصله أي معلومة عنه التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 0551175514.