، "أمم إفريقيا": تونس تتعثر بالتعادل أمام مالي.. حظوظها تضعف في التأهل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعثر المنتخب التونسي للمرة الثانية بالتعادل الإيجابي أمام نظيره مالي 1/1 وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين قبل قليل في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة على ملعب السويس.



وتسبب معز حسن حارس تونس في اهتزاز شباك فريقه عندما أخفق في التعامل مع كرة من ركلة ركنية نفذها ديادي سماسيكو في الدقيقة 61.

وأدرك وهبي الخزري التعادل لتونس عندما سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 70.