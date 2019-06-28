محمد بن مسعود - الدمام - تعثر المنتخب التونسي للمرة الثانية بالتعادل الإيجابي أمام نظيره مالي 1/1 وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين قبل قليل في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة على ملعب السويس.
وتسبب معز حسن حارس تونس في اهتزاز شباك فريقه عندما أخفق في التعامل مع كرة من ركلة ركنية نفذها ديادي سماسيكو في الدقيقة 61.
وأدرك وهبي الخزري التعادل لتونس عندما سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 70.
"أمم إفريقيا": تونس تتعثر بالتعادل أمام مالي.. حظوظها تضعف في التأهلعبدالله العنزي الخليج 365 2019-06-28
تعثر المنتخب التونسي للمرة الثانية بالتعادل الإيجابي أمام نظيره مالي 1/1 وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين قبل قليل في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة على ملعب السويس.
وتسبب معز حسن حارس تونس في اهتزاز شباك فريقه عندما أخفق في التعامل مع كرة من ركلة ركنية نفذها ديادي سماسيكو في الدقيقة 61.
وأدرك وهبي الخزري التعادل لتونس عندما سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 70.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:32 PM
تعثر المنتخب التونسي للمرة الثانية بالتعادل الإيجابي أمام نظيره مالي 1/1 وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين قبل قليل في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة على ملعب السويس.
وتسبب معز حسن حارس تونس في اهتزاز شباك فريقه عندما أخفق في التعامل مع كرة من ركلة ركنية نفذها ديادي سماسيكو في الدقيقة 61.
وأدرك وهبي الخزري التعادل لتونس عندما سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 70.
، "أمم إفريقيا": تونس تتعثر بالتعادل أمام مالي.. حظوظها تضعف في التأهل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "أمم إفريقيا": تونس تتعثر بالتعادل أمام مالي.. حظوظها تضعف في التأهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.