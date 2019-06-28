، بمشاركة 12 ناديًا.. سحب قرعة مسابقات كرة اليد للموسم الرياضي 2019- 2020 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تسحب لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد وبحضور مندوبي الأندية، بعد غد الأحد، قرعة المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2019/ 2020م، في محافظة الخبر.
وستُجرى قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بمشاركة 12 ناديًا، وقرعة بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بمشاركة 12 ناديًا كذلك، وقرعتا الدوري الممتاز لدرجتيْ الناشئين والشباب بمشاركة 10 أندية في كل فئة؛ حيث سيتم تقسيم الأندية المشاركة في كل مسابقة إلى مجموعتين؛ وفقًا للتصنيف المعلن مؤخرًا.
سيجري سحب قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب هذا الموسم وبمشاركة 8 فرق.
يُذكر أن نظام المسابقات سيُلعب بنفس نظام الموسم السابق الذي يقضي بتوزيع الفِرَق على مجموعتين.
بمشاركة 12 ناديًا.. سحب قرعة مسابقات كرة اليد للموسم الرياضي 2019- 2020صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
تسحب لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد وبحضور مندوبي الأندية، بعد غد الأحد، قرعة المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2019/ 2020م، في محافظة الخبر.
وستُجرى قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بمشاركة 12 ناديًا، وقرعة بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بمشاركة 12 ناديًا كذلك، وقرعتا الدوري الممتاز لدرجتيْ الناشئين والشباب بمشاركة 10 أندية في كل فئة؛ حيث سيتم تقسيم الأندية المشاركة في كل مسابقة إلى مجموعتين؛ وفقًا للتصنيف المعلن مؤخرًا.
سيجري سحب قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب هذا الموسم وبمشاركة 8 فرق.
يُذكر أن نظام المسابقات سيُلعب بنفس نظام الموسم السابق الذي يقضي بتوزيع الفِرَق على مجموعتين.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:06 PM
تسحب لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد وبحضور مندوبي الأندية، بعد غد الأحد، قرعة المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2019/ 2020م، في محافظة الخبر.
وستُجرى قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بمشاركة 12 ناديًا، وقرعة بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بمشاركة 12 ناديًا كذلك، وقرعتا الدوري الممتاز لدرجتيْ الناشئين والشباب بمشاركة 10 أندية في كل فئة؛ حيث سيتم تقسيم الأندية المشاركة في كل مسابقة إلى مجموعتين؛ وفقًا للتصنيف المعلن مؤخرًا.
سيجري سحب قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب هذا الموسم وبمشاركة 8 فرق.
يُذكر أن نظام المسابقات سيُلعب بنفس نظام الموسم السابق الذي يقضي بتوزيع الفِرَق على مجموعتين.
، بمشاركة 12 ناديًا.. سحب قرعة مسابقات كرة اليد للموسم الرياضي 2019- 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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