شرطة مكة تنفي صحة ما أثير بشأن «اغتصاب طفل النسيم»

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، تحت وسم «اغتصاب طفل النسيم».
وأكد متحدث شرطة مكة، أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن- صباح أمس- بحي النسيم في محافظة جدة.
وطالب الرائد الغامدي، الجميع، بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، من خلال تحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط، عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهًا بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.
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