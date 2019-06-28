خدمات جديدة لـ570 ألف حاج من دول جنوب آسيا

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر؛ أن المؤسسة تتشرف خلال موسم حج هذا العام 1440هـ بخدمة ما يقارب من 570 ألف حاج عبر 140 مكتبًا للخدمة الميدانية تضم بين جنباتها 16659 مقدمًا للخدمة، مشيرًا إلى أن 150 ألف حاج سيستفيدون من خدمة الأسرة ذات الطابقين.

وقال الدكتور بدر -خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات معرض (مشاعر1) الذي تقيمه مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة، وإشراف وزارة الحج والعمرة- إن عدد حجاج المؤسسة المستهدفين بالنقل عبر الحافلات يبلغ أكثر من 400 ألف حاج، في حين يبلغ عدد الحجاج المستهدفين بالنقل عبر قطار المشاعر المقدسة 140917 حاجًّا.

وأشار إلى أن المؤسسة تتشرف بتقديم 7800000 وجبة منها 2300000 وجبة مسبقة الطهي (مجمدة ومعقمة) تمثل ما نسبته 40% من إجمالي الوجبات التي يقدم 93 متعهدًا معتمدًا، بالإضافة إلى تقديم 2282115 عبوة زمزم حجم 200 ملم للحجاج التابعين للمؤسسة طوال أيام المشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا، أن معرض (مشاعر1) يشارك فيه أكثر من 34 مطورًا من داخل المملكة وخارجها، مضيفًا أنه يعتبر فرصة لعرض الأفكار والمشاريع الجديدة بما يخدم ضيوف الرحمن؛ حيث يتم عرض وسائل تكييف وتوزيع الهواء في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، والأسرَّة ذات الدورين، والفرش والأثاث والإنارة وتقنياتها، علاوة على توفير وترشيد الطاقة وتبريد مياه الشرب، بجانب تدوير النفايات والتخلص منها، وكذلك القواطع والعوازل وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا المخيم الذكي، وتأهيل دورات المياه، وتأهيل المطابخ، بالإضافة إلى تقديم الوجبات المسبقة الصنع والهدايا.

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وأضاف الدكتور بدر أن المؤسسة استخدمت خلال موسم الحج الماضي 1439هــ أسرَّة ذات طابقين استفاد منها 65 ألف حاج، مبينًا أنه سيستفاد من هذه الخدمة خلال موسم حج العام الحالي 150 ألف حاج، مع العمل على إدارة هذه المخيمات بحيث يسكن الحاج في المكان المناسب، سواء في الطابق العلوي أو السفلي لكبار السن والمرضى علاوةً على توفير طريقة متميزة في تقديم الوجبات للحجاج في هذا العام، إضافة إلى تركيب 16 مطبخًا جديدًا نظام الطابقين، وكذلك إنشاء 24 مجمعًا لدورات المياه بنماذج جديدة.

وأكد أن حكومة المملكة دأبت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على خدمة وراحة ضيوف الرحمن، لافتًا النظر إلى «ما تشهده الخدمات المقدمة للحجاج في وقتنا الحاضر من تطور هائل؛ حيث أصبحت الحشود الهائلة من الحجيج تؤدي المناسك بكل يسر وسهولة وأمان».

وأضاف الدكتور بدر أن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رفع شعار (بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة) وقد عملت المؤسسة -بإشراف من وزارة الحج والعمرة- على ترجمة هذا الشعار على أرض الواقع.

من جانبه، كشف عضو مجلس إدارة المؤسسة مسؤول التفويج أحمد عطاس، عن عزم وزارة الحج والعمرة تصميم برامج وباقات لتفويج الحجاج بناءً على مذاهبهم خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، موضحًا أن موضوع تفويج الحجاج يعد من الموضوعات المهمة في رحلة الحج؛ حيث قدمت المؤسسة في هذا الجانب عددًا من المبادرات التي تبنتها وزارة الحج والعمرة والجهات الحكومية من منطلق أن المؤسسة تخدم ما نسبته ربع عدد حجاج الخارج، ولديها خبرات متراكمة في خدمة الحجاج.