ألقت قوات الأمن الكويتية، اليوم الجمعة، القبض على الضابط السابق في الجيش الكويتي ناصر الدويلة، بعد تدوينة كتبها قبل أيام، أساء فيها إلى السعودية.
وقالت صحيفة الرأي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة- قبل قليل- تنفيذًا لأمر النيابة، في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية».
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. إلقاء القبض على ضابط سابق أساء للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.