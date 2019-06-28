الداخلية: ضبط 3 ملايين و408 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط ثلاثة ملايين و408 آلاف و691 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال حملات ميدانية شنتها على مدار 20 شهرًا، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وبلغ إجمال المخالفين المضبوطين في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، ثلاثة ملايين و408 آلاف و691 مخالفًا، بينهم مليونان و657 ألفًا و979 مخالفًا لنظام الإقامة، و225 ألف و180 مخالفًا لنظام أمن الحدود، 525 ألف و532 مخالفًا لنظام العمل.

كما وصل إجمال من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 57 ألف و206 أشخاص، 48% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى.

وتم ضبط ألفين و495 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، ووصل إجمال المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ثلاثة آلاف و975 شخصًا، فيما بلغ إجمال المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ألف و360 مواطنا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ألف و319 منهم وإخلاء سبيلهم، في تستمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق 41 آخرين.

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ويخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، 13 ألفًا و88 وافدًا مخالفًا بينهم عشرة آلاف و965 رجلًا، وألفان و123 امرأة.

وتم توقيع العقوبة الفورية بحق 487 ألفًا و101 مخالف، وإحالة 441 ألفًا و702 مخالف للحصول على وثائق السفر، وإحالة 562 ألفًا و300 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 846 ألفًا و858 مخالفًا.

كان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشن أمس الأول الأربعاء الهوية الجديدة للمديرية العامة للسجون، لتخرج بحلتها المتوافقة مع ما تشهده المديرية من قفزات نوعية في برامجها الإصلاحية، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في سجن بريمان بمحافظة جدة.

وتضمّنت الهوية تغيير الشعار الرسميّ للسجون والزيّ والمركبات، وللمرة الأولى؛ فقد أطلق نشيد خاص للمديرية والذي يحمل في مضامينه أسمى معاني الحب والانتماء والفداء لهذا الوطن الغالي وقياداته الرشيدة.