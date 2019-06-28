السعودية اليوم / قوات الجيش الجزائري توقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين



الجزائر 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

ألقت قوات الجيش الجزائري اليوم القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة المسيلة ودمرت خمس قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمنطقة جبل عين النسور بمحافظة عيد الدفلى .

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصرها بمحافظة تمنراست أوقفت 26 مهرباً وصادرت منهم أجهزة للكشف عن المعادن ومولدات كهربائية , فيما أوقفت ستة مهاجرين غير شرعيين .

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20:00ت م

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