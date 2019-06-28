السعودية اليوم / الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تستكمل تجهيزاتها استعدادًا لموسم الحج



مكة المكرمة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

أكملت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة, تجهيزاتها استعداداً لموسم الحج لهذا العام 1440هـ .

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية محسن بن سيف الحارثي, أنه تم عقد اجتماعات متتالية مع اللجان المكلفة بتنفيذ خطة العمل ومن ضمن ذلك البحث عن مواقع لتأجيرها لمراكز التوعية الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بما يلزم للاستعداد لمباشرة الدعاة فيها من بداية الموسم، كما ويتم زيارة المواقع المخصصة للتوعية الإسلامية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) وتجهيزها بما تحتاجه من مستلزمات، كما ويجري العمل لتجهيز المواقع المختلفة لانطلاق النسخة الجديدة من الهاتف المجاني (8002451000) التي ستضم ما يزيد عن 140 خطًا هاتفيًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

// انتهى //

19:52ت م

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