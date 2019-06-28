السعودية | بالصور.. الورد الطائفي يدهش فتيات كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم بالصور.. الورد الطائفي يدهش فتيات كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتن الورد الطائفي قلوب فتيات كوريا في معرض "جسور إلى سيول"، كما تغنت القنوات الكورية الرسمية بالتراث السعودي، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

وركز الزائر الكوري على القهوة والحناء والزي الشعبي السعودي، والتقاط الصور التذكارية في أركان المعرض، الذي يهدف إلى إظهار الصورة المشرقة للمملكة، وإبراز المواهب السعودية في مختلف المجالات الفنية والمعرفية والإبداعية من خلال عرض أعمالهم وتجاربهم والاستفادة من خبرات الآخرين، وتسعى مبادرة "جسور" إلى بناء علاقات وطيدة من النواحي الثقافية والاجتماعية، إذ يعمل إثراء على دعم التواصل الثقافي والحضاري بين المملكة والعالم.

وأبان مدير "إثراء"، علي المطيري، أن مباردة "جسور" تسعى إلى نشر ثقافة المعرفة ورعاية الإبداع وتسليط الضوء على المواهب السعودية في المحافل العالمية، حيث نهدف من خلال معرض "جسور إلى سيول" إلى تحقيق أثر مستدام وملموس يعكس صورة المملكة المشرقة.

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وأضاف: "أن هذا الحدث الثقافي، الذي يقام لأول مرة في آسيا، يعزز الحوار بين الثقافات، وتوفير الفرص للجمهور بشكل أوسع للانخراط والتنوع في الفن والثقافة السعودية".

بين الثقافة والفنّ

ويسلط المعرض الضوء على نواحٍ مختلفة من الثقافة السعودية والتنوع المجتمعي، حيث يتضمن جناح "روح المملكة" 3 أقسام ما بين الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الفنية، والتي شملت مكة والمدينة والأرض والطبيعة والثقافة والناس، ويقدم "نكهات المملكة" الورد الطائفي ومنتجاته، بالإضافة إلى العروض التراثية والحرفيّة، كالحنّا والمأكولات الشعبية السعودية.

كما يشارك الفنان التشكيلي عبد الرحمن النغيمشي من خلال معرض فن "الكاليجرافيتي" باستخدام الخط العربي مصحوباً بعزف فريد مزيج من الربابة الشعبية وآلة العود الكورية"heejeun"، حيث تنقل هذه الأعمال تنوع وثراء الثقافة السعودية من خلال الحياة الطبيعية والاجتماعية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.

كما تعرض الفعالية 3 أفلام، وهي: فيلم "جود" الذي يعد أول فيلم روائي من إنتاج "إثراء"، حيث يروي حكايات الإنسان وأرضه في مادة بصرية مستلهمة من بناء القصيدة الجاهلية مستعرضاً التنوع الطبيعي والتراثي للمملكة، وما شهدته من تطور مدني بعد اكتشاف النفط في المنطقة والتغيرات الاجتماعية المصاحبة لذلك، ويصحب الفيلم الوثائقي "الكهف" الزوّار إلى عالم الأحياء في رحلة استكشافية لإجراء أبحاث علمية جديدة من أجل "دراسة الميكروبات في الكهوف"، وفيلم "خمسون ألف صورة" للمخرج عبد الجليل الناصر.