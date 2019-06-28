“أخبار اقتصاد السعودية” أعرف سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-6-2019 مقابل الجنيه...

شهد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-6-2019، حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث ثبت سعر الريال عند 4.42 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يسعي الجنيه المصري على ثبات أسعار الصرف المتداولة في مقابل العملة السعودية، وذلك في مختلف البنوك المصرية، ولمدة تقارب الثلاثة أشهر بصورة مستمرة، حيث لم يتجاوز أسعار الريال السعودي في مصر داخل البنوك خلالها حاجز الخمسة جنيهات، حيث جاء سعر الريال السعودي اليوم في البنوك كما نوضحه في السطور القادمة كالتالي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

4.4402 جنيه للشراء.

4.4671 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

4.4298 جنيه للشراء .

4.4664 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي في بنك مصر

4.4299 جنيه للشراء .

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4.4664 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

4.41060 جنيه للشراء .

4.46643 جنيه للبيع .

أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

4.4191 جنيه للشراء .

4.4642 جنيه للبيع .

أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي

4.4238 جنيه للشراء .

4.4691 جنيه للبيع .

أسعار الريال السعودي في بنك عودة

4.4398 جنيه للشراء .

4.4664 جنيه للبيع.