، مفارقة غليان الماء والطبخ بالسعودية يكشفها "المسند".. و"الشهري" يدلل بالكبسة! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: كل 150م ارتفاع يقابلها انخفاض 0.5 درجة.. هكذا يضلل الطباخ على جبال السودة

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أثر المناطق المرتفعة على الطبخ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن كل زيادة في الارتفاع بـ150 متراً يقابلها انخفاض درجة غليان الماء بـــ0.5 درجة مئوية.

وتفصيلاً: أوضح "المسند" أن كثيرًا ‏من المسافرين ومن حيث لا يشعرون يدخلون في بيئة جبلية مرتفعة، والتي لها خواصها الجغرافية والمناخية والفيزيائية التي ينبغي أن يدركها المسافر، وهي تؤثر على ‏درجة غليان الماء ومن ثم عملية الطبخ.‏

وأضاف: "كلنا يعلم أن درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض مع الارتفاع عن سطح البحر، بمعدل درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا 150م تقريباً، ويصاحب هذا أيضاً انخفاض في الضغط ‏الجوي مع الارتفاع في علاقة عكسية، وعندما ينخفض الضغط الجوي مع الارتفاع فإن سلوك الماء مع درجة الغليان يختلف، بعبارة أخرى: كلما انخفض الضغط الجوي ‏قلت درجة حرارة غليان الماء عن 100 درجة مئوية، وتسارعت عملية التبخير، وهنا تكمن مشكلة في عملية الطبخ!".‏

وأردف: "على سبيل المثال عند مستوى سطح البحر (كموقع مدينتي جدة والدمام) تكون درجة حرارة غليان الماء 100 درجة مئوية كما هو معلوم، ولكن الذي لا يعلمه الكثير من ‏الناس أن درجة حرارة غليان الماء فوق جبل السودة في أبها الذي يرتفع إلى 3015م تبلغ حوالي 90 درجة مئوية فقط!، وعليه فإن الماء يغلي أسرع، ويتبخر أسرع، بينما ‏الطبخ لم ينضج بعد، وهذا يضلل الطباخ؛ لذا فإن عملية الطبخ تحتاج إلى فترة زمنية أطول من المعتاد حتى تنضج، وتتطلب كمية ماء أكثر، ولا يعني هذا أن رفع درجة ‏حرارة الموقد ستحل المشكلة، بل سوف تُبخر الماء أسرع فيحترق الطعام، والحل فقط في زيادة الوقت بنسبة تتناسب والارتفاع الذي أنت عليه، أو استخدام القدر الكاتم.‏

ونشر المسند جدولًا يوضح درجة غليان الماء التقريبي في بعض مدن السعودية وبعض المواقع الجغرافية العالمية وفقاً لارتفاعها عن سطح البحر؛ وفيه:

البحر الميت (تحت مستوى سطح البحر بنحو 427م): درجة غليان الماء فيه 100.4 درجة مئوية.

سبخة الحمر (تحت مستوى سطح البحر بنحو 26م) شمال شرق الربع الخالي: درجة غليان الماء فيها 100.1درجة مئوية.‏

جدة 100 درجة مئوية.

الرياض 99م.

عنيزة 98م.‏

حائل 97م.‏

الطائف 94م.‏

أبها 93م.

السودة 90م.‏

قمة جبل كلمنجارو (الارتفاع 5895م) حوالي 80 درجة مئوية.‏

قمة إفرست (الارتفاع 8848م) حوالي 70 درجة مئوية.‏

وعلق علي أحمد الشهري على حديث "المسند" بتغريدة قال فيها: "تأكيدًا لكلامك يا د عبدالله: كبسة الحاشي في الرياض أترك اللحم في الكاتم 40 دقيقة ثم أكبس معه الرز ويكفيه 9 دقائق، بينما في #تنومة -لنفس الكمية- أترك اللحم في الكاتم 45 دقيقة ثم أكبس معه الرز ويحتاج 12 دقيقة، والنتيجة واحدة".

