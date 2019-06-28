، بالصور.. منسوبو منفذ الرقعي الجديد يوزعون الهدايا على المسافرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يربط بين السعودية والكويت وافتتحه الأمير سعود بن نايف مؤخرًا

مع بداية تشغيل منفذ الرقعي الجديد بمحافظة حفر الباطن، استقبل منسوبو الجمارك السعودية في المنفذ، المسافرين بعبارات الترحيب والهدايا التذكارية التي صُممت بهذه المناسبة.

وشارك في توزيع الهدايا على المغادرين والقادمين عبر المنفذ مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة، والتقط الجميع الصور التذكارية وسط أجواء فرح ومشاعر أخوية.

وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد افتتح منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين السعودية ودولة الكويت، الأربعاء الماضي.

وبدأت الجمارك وجميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي الجديد أمس الخميس، بتقديم خدماتها؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.