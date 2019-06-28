، بالصور.. منسوبو منفذ الرقعي الجديد يوزعون الهدايا على المسافرين ،

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مع بداية تشغيل منفذ الرقعي الجديد بمحافظة حفر الباطن، استقبل منسوبو الجمارك السعودية في المنفذ، المسافرين بعبارات الترحيب والهدايا التذكارية التي صُممت بهذه المناسبة.
وشارك في توزيع الهدايا على المغادرين والقادمين عبر المنفذ مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة، والتقط الجميع الصور التذكارية وسط أجواء فرح ومشاعر أخوية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد افتتح منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين السعودية ودولة الكويت، الأربعاء الماضي.
وبدأت الجمارك وجميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي الجديد أمس الخميس، بتقديم خدماتها؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.
بالصور.. منسوبو منفذ الرقعي الجديد يوزعون الهدايا على المسافرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
مع بداية تشغيل منفذ الرقعي الجديد بمحافظة حفر الباطن، استقبل منسوبو الجمارك السعودية في المنفذ، المسافرين بعبارات الترحيب والهدايا التذكارية التي صُممت بهذه المناسبة.
وشارك في توزيع الهدايا على المغادرين والقادمين عبر المنفذ مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة، والتقط الجميع الصور التذكارية وسط أجواء فرح ومشاعر أخوية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد افتتح منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين السعودية ودولة الكويت، الأربعاء الماضي.
وبدأت الجمارك وجميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي الجديد أمس الخميس، بتقديم خدماتها؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:59 PM
يربط بين السعودية والكويت وافتتحه الأمير سعود بن نايف مؤخرًا
مع بداية تشغيل منفذ الرقعي الجديد بمحافظة حفر الباطن، استقبل منسوبو الجمارك السعودية في المنفذ، المسافرين بعبارات الترحيب والهدايا التذكارية التي صُممت بهذه المناسبة.
وشارك في توزيع الهدايا على المغادرين والقادمين عبر المنفذ مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة، والتقط الجميع الصور التذكارية وسط أجواء فرح ومشاعر أخوية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد افتتح منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين السعودية ودولة الكويت، الأربعاء الماضي.
وبدأت الجمارك وجميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي الجديد أمس الخميس، بتقديم خدماتها؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.
، بالصور.. منسوبو منفذ الرقعي الجديد يوزعون الهدايا على المسافرين ،
المصدر : الخليج 365
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