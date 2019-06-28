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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم أول محمد أحمد وارد المعبدي، بزواجه من كريمة المهندس محمد العقيبي، في حفل أقيم بجدة.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة وأقارب العروسين.
المعبدي يحتفل بزواجه في جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
احتفل الملازم أول محمد أحمد وارد المعبدي، بزواجه من كريمة المهندس محمد العقيبي، في حفل أقيم بجدة.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة وأقارب العروسين.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:55 PM
احتفل الملازم أول محمد أحمد وارد المعبدي، بزواجه من كريمة المهندس محمد العقيبي، في حفل أقيم بجدة.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة وأقارب العروسين.
، المعبدي يحتفل بزواجه في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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