، المعبدي يحتفل بزواجه في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم أول محمد أحمد وارد المعبدي، بزواجه من كريمة المهندس محمد العقيبي، في حفل أقيم بجدة.



وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة وأقارب العروسين.

