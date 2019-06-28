محمد بن مسعود - الدمام - "السامبا" لدور نصف النهائي.. وسط ظروف متواضعة ابتسم الحظ لمنتخب البرازيل من خلال ركلات الترجيح أمام باراغواي 4/3، التي نقلتها إلى دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم. وكانت الأشواط الأساسية قد انتهت بالتعادل السلبي؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح. وسجّل للباراغواي تماسك الخطوط في ظل النقص العددي، حينما خسر الفريق مدافعه "بالبوينا" في منتصف الشوط الثاني بالبطاقة الحمراء، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين حتى بلوغ ركلات الترجيح التي عبست في وجهه، وابتسمت لأصحاب الأرض والجمهور. "كوبا أمريكا": ركلات الترجيح تبتسم للبرازيل وتعبس في وجه باراغواي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28 ابتسم الحظ لمنتخب البرازيل من خلال ركلات الترجيح أمام باراغواي 4/3، التي نقلتها إلى دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم. وكانت الأشواط الأساسية قد انتهت بالتعادل السلبي؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح. Advertisements وسجّل للباراغواي تماسك الخطوط في ظل النقص العددي، حينما خسر الفريق مدافعه "بالبوينا" في منتصف الشوط الثاني بالبطاقة الحمراء، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين حتى بلوغ ركلات الترجيح التي عبست في وجهه، وابتسمت لأصحاب الأرض والجمهور. 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 07:09 PM "السامبا" لدور نصف النهائي.. وسط ظروف متواضعة "السامبا" لدور نصف النهائي.. وسط ظروف متواضعة ابتسم الحظ لمنتخب البرازيل من خلال ركلات الترجيح أمام باراغواي 4/3، التي نقلتها إلى دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم. وكانت الأشواط الأساسية قد انتهت بالتعادل السلبي؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح. وسجّل للباراغواي تماسك الخطوط في ظل النقص العددي، حينما خسر الفريق مدافعه "بالبوينا" في منتصف الشوط الثاني بالبطاقة الحمراء، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين حتى بلوغ ركلات الترجيح التي عبست في وجهه، وابتسمت لأصحاب الأرض والجمهور. ، "كوبا أمريكا": ركلات الترجيح تبتسم للبرازيل وتعبس في وجه باراغواي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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