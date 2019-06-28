، وجهات أوروبية وإفريقية وحلول في اتفاقية لـ"ناس" مع "مصر للطيران" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ميزة فريدة تدعم استراتيجية الشركة التطويرية والتوسعية وتعزز وجودها الدولي

وقّع "طيران ناس"، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، اتفاقية نقل جوي متعددة الأطراف مع شركة الطيران الوطنية المصرية "مصر للطيران".

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات السفر لعملاء طيران ناس ومصر للطيران؛ حيث سيتمكن المسافرون على متن رحلات طيران ناس، من زيارة العديد من الوجهات الجديدة في أوروبا وإفريقيا؛ من خلال الرحلات التي تشغلها مصر للطيران عبر مطار القاهرة الدولي.

ويمكن لضيوف "طيران ناس" حاليًا زيارة كل من: أسمرة، أثينا، باريس، عنتيبي، روما، لارنكا، الدار البيضاء، تونس، نجامينا، الجزائر.

وفي المقابل سيتمكن ركاب مصر للطيران من الوصول إلى العديد من الوجهات الداخلية التي يشغلها طيران ناس داخل المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية، انطلق الحجز للرحلات الجوية؛ حيث يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر موقع طيران ناس flynas.com أو عبر التطبيق الجوال.

وتعتبر هذه الشراكة ميزة فريدة تدعم استراتيجية "طيران ناس" التطويرية والتوسعية وتعزز وجوده الإقليمي والدولي؛ كونها تعمل على توفير حلول سفر متعددة، وتلبي احتياجات المسافرين للوصول إلى وجهات جديدة.

ويهدف "طيران ناس" إلى تحسين جودة خدماته بشكل مستمر، وتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء؛ من خلال توسيع نطاقه الإقليمي والدولي، وتعد هذه الاتفاقية الأحدث من سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي عقدها طيران ناس مؤخرًا؛ منها اتفاقية الرمز المشترك مع شركة "بيجاسوس" وشركة الطيران الإماراتية "الاتحاد للطيران".