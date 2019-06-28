دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أسطول من دودج تشارجر تحت خدمة المديرية العامة للسجون

أطلقت المديرية العامة للسجون هويتها الجديدة والتي تضمّنت تغيير الشعار والزيّ الرسميّ وكذلك المركبات، حيث وقع الاختيار على دودج تشارجر.

وتتميز دودج تشارجر بأنها آخر سيارة أمريكية تعمل بنظام الدفع الخلفي هي وشقيقتها في المجموعة كرايسلر 300، بعد أن أوقفت شيفروليه وفورد إنتاج سيارات السيدان بالدفع الخلفي، كان آخرها إمبالا وتوروس (بديلة كراون فكتوريا).

تعمل تشارجر (إصدار الشرطة والأمن الخاص) بمحرك V8 هيمي سعة 5.7 لترات يولد قوة 370 حصانًا و536 نيوتن متر من عزم الدوران، يولد تسارع من 100-0 خلال 5.2 ثوان وسرعة قصوى تصل 249 كلم/ ساعة، وتخدم تشارجر في قوى أمن كل من الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، تشيلي، دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان.

وخلال حفل التدشين جرى تدشين نشيد خاص للمديرية، إلى جانب إطلاق الحملة الأولى للعمرة والزيارة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لـ92 من النزلاء وذويهم.

بينما دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، مجموعة من البرامج التأهيلية والإصلاحية بمختلف سجون مناطق المملكة مثل برنامج ثقة في منطقتي الرياض والباحة، وبرنامج إشراقة بالرياض، ومراكز الأعمال في الباحة وسكاكا والقريات.