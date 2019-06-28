عن عمر 111 عاماً.. وفاة سليمان الجربوع أحد أشهر عقيلات المملكة

توفي في المدينة المنورة أمس الأول الأربعاء، سليمان الجربوع آخر أشهر “العقيلات” في المملكة، عن عمر قارب 111 عاماً.

وأدى جموع المصلين، صلاة الميت على جثمانه، بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر البقيع، حيث تم العزاء.

وذكر الجربوع في وقت سابق أنه بدأ أول رحلة له وهو في سن الحادية عشرة حيث ذهب حينها إلى فلسطين، مبيناً وفقاً لموقع “العربية نت” أنه زار المسجد الأقصى أكثر من 100 مرة، ويعرف تاريخه جيداً.

وأضاف أنه يعرف سوريا وفلسطين أكثر من أهلها، لأنه عبرها عدة مرات سيراً على الأقدام، كما أنه تنقل بين العراق والأردن ومصر، وذلك قبل أن يستقر في المدينة المنورة بعد توقف الرحلات إلى الشام ومصر والعراق وغيرها من البلدان.

و”العقيلات” حركة تجارية نشطت في نجد قبل نحو 300 عام، أعضاؤها رجال لا ينتمون لقبيلة معينة ولا لقطر معين، يحترفون التجارة على ظهور الإبل ويتنقلون بين الدول قبل ظهور الحدود.

ومعظم “عقيلات” نجد هم من القصيم، ويعد السوق التاريخي “الجردة” وسط بريدة أحد منطلقات قوافل “العقيلات”، وتكون رحلاتهم وفق خطط محددة مدروسة بعناية تمر عبر مواقع ومصادر المياه.