القبض على النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة على خلفية قضية الإساءة للمملكة

ذكرت صحيفة كويتية أن النيابة العامة ألقت القبض على النائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة، على خلفية قضية تتصل بالإساءة للمملكة. وأوضحت صحيفة “الرأي” الكويتية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المغرد ناصر الدويلة ظهر اليوم الجمعة تنفيذا لأمر صادر من النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية.

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