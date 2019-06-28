الطائف تستعد لتقييم «الصحة العالمية».. و3 توصيات لاعتمادها

عقدت اللجنة العامة لبرنامج المدن الصحية بالطائف، اجتماعًا برئاسة المحافظ سعد بن مقبل الميموني، بحضور أعضاء اللجنة الممثلة في رؤساء الإدارات الحكومية، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن الاجتماع ناقش العمل على إعداد المعايير لاعتماد الطائف مدينة صحية، والاستعدادات النهائية لعملية التقييم التي تجريها منظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى مناقشة عدد من التوصيات.

وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة تنفيذية ممثلة لأعضاء اللجنة العامة لدراسة معايير منظمة الصحة العالمية من مختلف جوانبها، والخطط المستقبلية لتطبيقها، والعمل على تنفيذ ما تم إنجازه في المراحل السابقة من أعمال اللجنة الرئيسة، وإعداد ما تراه اللجنة مناسبًا حيال ما يخدم محافظة الطائف في مختلف الجوانب لتكون الطائف مدينة صحية بمستوى الطموح والريادة.

وعبَّر المحافظ عن شكره وتقديره جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة لتخطي المرحلة الأولى من التقييم من أجل اعتماد الطائف مدينة صحية، مشيرًا إلى أن هذا الهدف سيتحقق بتضافر الجهود والعمل بالفريق نفسه وبصورة تكاملية بين مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد أن الطائف ستتمكن من تحقيق أعلى مستويات التخطيط والإنجاز وفق المعايير الموضوعة من منظمة الصحة العالمية، ولتسجل بصمتها على منظومة الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، موجهًا بتقديم جميع أنواع الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك.