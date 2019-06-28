السعودية اليوم / بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية ضمن حملة "الرقابة البلدية"



تبوك 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك أعمالها الرقابية خلال هذا الأسبوع على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، ضمن حملة "الرقابة البلدية".

وأوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني, أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع, من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي, واغلاق محل واحد وانذار (4) محلات أخرى , بالإضافة إلى إيقاف عدداً من العمالة لعدم وجود شهادات صحية, و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة.

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18:37ت م

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