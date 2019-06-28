السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من بلدة العيسوية



القدس المحتلة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من منطقة حي داري في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات مع عشرات الشبان في البلدة.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جمال محمد داري وسائد أسامة داري، واقتادتهما إلى مركز تحقيق وتوقيف في المنطقة.

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18:37ت م

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