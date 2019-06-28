اقتصادي / 67 سفينة عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين



القاهرة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

عبرت اليوم 67 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بحمولة بلغت 5 ملايين و 300 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة، أن قافلة الشمال ضمت 30 سفينة بإجمالي حمولة بلغت مليونا و 900 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 37 سفينة بإجمالي حموله بلغت 3 ملايين و 400 ألف طن.

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18:24ت م

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