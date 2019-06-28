

بيروت 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت قائد قوات ال"يونيفيل" العاملة في الجنوب اللبناني الجنرال ستيفانو دل كول.

وتناول اللقاء، الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني والمهمات التي تقوم بها "اليونيفيل" في المنطقة.

// انتهى //

18:20ت م

0089





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يستقبل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.