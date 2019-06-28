السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تقمع مسيرة نعلين السلمية وتصيب العشرات بالاختناق



رام الله 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة قرية نعلين غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان، مما أسفر عن اصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وذكرت مصادر محلية في القرية أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

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18:06ت م

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