السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الرابعة لأيام الصداقة والشراكة الإفريقية التونسية



تونس 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

بدأت بالعاصمة التونسية اليوم ، أعمال الدورة الرابعة لأيام الصداقة والشراكة الإفريقية التونسية ، بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء المعتمدين بتونس .

وتهدف الدورة لبحث واقع وآفاق التعاون والشراكة بين تونس والدول الإفريقية وإمكانيات التعاون معها على جميع الأصعدة.

وأفاد وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي في كلمة له، أن بلاده وضعت استراتيجية لتوطيد شراكة متميزة مع البلدان الأفريقية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك .

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18:00ت م

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