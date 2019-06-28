السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي قائد القوات الدولية ووفداً من صندوق النقد الدولي



بيروت 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب اللبناني الجنرال ستيفانو دل كول.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني والمهمات التي تقوم بها "اليونيفيل" في المنطقة.

كما التقى المسؤول اللبناني، وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية، والمالية، وعلاقة الصندوق بلبنان.

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17:46ت م

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