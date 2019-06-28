

الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, عن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، التي أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر, بعد توافر دلائل على تورُّطه بانتحال صفة رجل أمن، واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية, وضبط بحوزته زي عسكري، كان قد استخدمه لتنفيذ جريمته، إلى جانب مواد مسكره ومخدرة، مشيراً إلى إقرار المقبوض عليه بارتكاب (21) جريمة سلب، لذا جرى ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقال المقدم التويجري إن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكداً أن الجهات الأمنية ستتعامل بقوة وحزم وصرامة، لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع واستقراره سلامة أفراده.

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17:45ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ‏شرطة الرياض تضبط مواطن انتحل ‏صفة رجل أمن وسرقة المارة //للصحف فقط// لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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