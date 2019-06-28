السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة تنفي صحة المتداول في وسائل التواصل تحت وسم "اغتصاب طفل النسيم" //للصحف فقط//



جدة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

نفى المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً تحت وسم "اغتصاب طفل النسيم", مبيناً أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة.

وطالب الرائد الغامدي الجميع بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.

// انتهى //

17:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.