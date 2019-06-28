السعودية اليوم / قوات الأمن التونسي تلقي القبض على خلية إرهابية



تونس 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

ألقت قوات الأمن بمحافظة بنزرت شمال تونس القبض على عناصر خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بايعت تنظيم داعش الإرهابي وتؤيد العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس يوم أمس واستهدفت القوات الأمنية والعسكرية التونسية .

وأفادت مصادر أمنية تونسية أن التحقيقات الجارية كشفت عن تواصل عناصر هذه الخلية مع جهات إرهابية خارجية وداخلية .

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17:38ت م

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