السعودية اليوم / الزوارق الإسرائيلية تنتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

واصلت الزوارق الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية، والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقاً حربياً تابعاً للجيش الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالى 333 متراً, كما أقدم زورق مماثلاً على انتهاك البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 70 متراً، ولمدة 4 دقائق، وأقدم على إلقاء قنبلة صوتية داخل المياه الإقليمية اللبنانية .

وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

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17:22ت م

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