السعودية | وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس قام معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة اليوم بزيارة للمركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية التقى خلالها بالإعلام الأجنبي والعربي وشاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل.

كما تابع معاليه أداء الوفد الإعلامي السعودي المكلف بتغطية القمة.



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