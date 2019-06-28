السعودية | مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر, أن حكومة المملكة دأبت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على خدمة وراحة ضيوف الرحمن، لافتا النظر إلى ما تشهده الخدمات المقدمة للحجاج في وقتنا الحاضر من تطور هائل حيث أصبحت الحشود الهائلة من الحجيج تؤدي المناسك بكل يسر وسهولة وأمان .

وأفاد في الجلسة الحوارية التي أقيمت أمس ضمن فعاليات معرض ” مشاعر1″ الذي تقيمه مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا لمدة أربعة أيام برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة وإشراف وزارة الحج والعمرة ، وذلك في مشعر منى لتحسين بيئة سكن الحجاج وتجويد الخدمات المختلفة المقدمة لهم في المشاعر المقدسة ،بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم “أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع الحج والحجاج عناية خاصة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله العتيق وتجويدها وفق أسس مهنية عالية وبما يتفق مع معايير الخدمة العالمية لصناعة ضيافة الحاج الكريم.

وبين أنه بتوجيه من القيادة الرشيدة وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج قامت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بتنظيم هذا المعرض من أجل تحسين وتجويد بيئة سكن الحجاج في المشاعر المقدسة ورفع مستوى جودتها.

وأبان الدكتور رأفت بدر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رفع شعار ” بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة ” وقد عملت المؤسسة بإشراف من وزارة الحج والعمرة على ترجمة هذا الشعار على أرض الواقع, لافتا النظر إلى أن المؤسسة تتشرف خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ بخدمة ما يقارب من 570 ألف حاج بواسطة 140 مكتبا للخدمة الميدانية تضم بين جنباتها 16659 مقدما للخدمة، مفيداً أن عدد حجاج المؤسسة المستهدفين بالنقل بواسطة الحافلات يبلغ أكثر من 400 ألف حاج في حين يبلغ عدد الحجاج المستهدفين بالنقل بواسطة قطار المشاعر 140917 حاجاً، كما تتشرف المؤسسة بتقديم 7800000 وجبة منها 2300000 وجبة مسبقة الطهي ” المجمدة والمعقمة ” تمثل ما نسبته 40 % من إجمالي الوجبات التي يتم تقديمها بواسطة 93 متعهدا معتمدا ،بالإضافة إلى تقديم 2282115 عبوة زمزم حجم 200 ملم للحجاج التابعين للمؤسسة طيلة أيام المشاعر المقدسة .

وأوضح أن هذا المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 34 مطوراً من داخل المملكة وخارجها يعد فرصة لعرض الأفكار والمشاريع التي لديهم بما يخدم ضيوف الرحمن حيث يتم عرض وسائل تكييف وتوزيع الهواء في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة والأسرة ذات الدورين والفرش والأثاث والإنارة وتقنياتها علاوة على توفير وترشيد الطاقة وتبريد مياه الشرب إلى جانب تدوير النفايات والتخلص منها وكذلك القواطع والعوازل وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المخيم الذكي وتأهيل دورات المياه ,وتأهيل المطابخ ،بالإضافة إلى تقديم الوجبات المسبقة الصنع والهدايا .

ولفت النظر إلى أن المؤسسة استخدمت خلال موسم الحج الماضي 1439هــ أسرة ذات طابقين استفاد منها 65 ألف حاج، مبيناً أنه سيستفاد من هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام 1440 ه 150 ألف حاج مع العمل على إدارة هذه المخيمات بحيث يسكن الحاج في المكان المناسب، سواء في الطابق العلوي أو السفلي لكبار السن والمرضى علاوة على توفير طريقة متميزة في تقديم الوجبات للحجاج في هذا العام إضافة إلى تركيب 16 مطبخا جديدا نظام الطابقين ،وكذلك إنشاء 24 مجمعا لدورات المياه بنماذج جديدة عرضت في المعرض.

من جانبه كشف عضو مجلس إدارة المؤسسة مسؤول التفويج، أحمد عطاس, عن عزم وزارة الحج والعمرة تصميم برامج وباقات لتفويج الحجاج بناء على مذاهبهم خلال موسم حج هذا العام 1440هـ ،موضحا أن موضوع تفويج الحجاج يعد من الموضوعات المهمة في رحلة الحج حيث قدمت المؤسسة في هذا الجانب عددا من المبادرات التي تبنتها وزارة الحج والعمرة والجهات الحكومية من منطلق أن المؤسسة تخدم ما نسبته ربع عدد حجاج الخارج ولديها خبرات متراكمة في خدمة الحجاج، منها على سبيل المثال إقناع مرافقي الحجاج وتزويدهم بحقائب توعوية مترجمة بلغة الحجاج توضح الرخص الشرعية في عملية التفويج إلى جانب التنسيق المبكر

مع القيادات في مكاتب شؤون الحجاج لإقناعهم بالأخذ بالرخص الشرعية في التفويج للمحافظة على سلامة الحجاج.