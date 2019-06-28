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صور ولي العهد وترامب تنسف مخططات الديمقراطيين في الكونغرس

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2019-06-28

صور ولي العهد وترامب تنسف مخططات الديمقراطيين في الكونغرس

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكّدت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الصور التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير في قمة مجموعة العشرين، كانت بمثابة ردّ من البيت الأبيض على محاولات بعض الديمقراطيين في الكونغرس لتصدير التوتر إلى العلاقات الأمريكية .

وعلّقت الصحيفة الأمريكية على “الصورة العائلية” التي التقطت في أعقاب القمة الرئيسية لمجموعة الدول العشرين خلال الساعات الماضية، والتي أظهرت ولي العهد بجوار ترامب في مقدمة الصورة، كما تبادل الجانبان التصافح بشكل ودي تصدر المشهد في الصورة.

وأشارت الصحيفة الأمريكي إلى أن الصورة كانت بمثابة تعبير من جانب الرئيس ترامب عن رأيه الصريح والواضح بشأن العلاقات مع المملكة، والتي تعد أهم حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط منذ عقود طويلة.

ورأت ذا هيل في الصورة المنتشرة على صفحات العديد من الوسائل الإعلامية، أنها بمثابة رد على محاولات الديمقراطيين لعرقلة التقدم الواضح في التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في العديد من المجالات، خاصة بعد أن حاولوا إيقاف الصفقات العسكرية الموقعة بين الجانبين.

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فيتو ترامب

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق رأيه الصريح بشأن التعامل مع محاولات الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وقف مبيعات الأسلحة للمملكة، حيث قال: “إن أي وقف لهذه الصفقات يمنح شعورًا لحلفائنا بأن واشنطن تتخلى عنهم”.

وأكدت أسوشيتد برس أن ترامب سيستخدم حق النقض الفيتو لإيقاف أي مساعٍ من جانب الكونغرس لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، مشددًا على أنه لن يخالف سياسات واشنطن التاريخية التي تتمثل في الوقوف بجوار حلفائها.





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