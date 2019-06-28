- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صورة بمليون كلمة .. الحسرة في عيون أردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صورة بمليون كلمة .. الحسرة في عيون أردوغان
متابعات الخليج 365 - الرياض
التقطت عدسات المصورين مشهدًا يعبر عن الحسرة والحقد في عيون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يُشاهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتصدّر المشهد في قمة العشرين.
وأثناء انتقال قادة دول المجموعة لحضور الفعالية الثقافية ضمن فعاليات اليوم الأول كان ولي العهد في مقدمة الزعماء وإلى جواره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما جاء أردوغان في الصف الثالث بعيدًا عن الزعماء.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة بمليون كلمة .. الحسرة في عيون أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.