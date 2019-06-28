صورة بمليون كلمة .. الحسرة في عيون أردوغان

2019-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقطت عدسات المصورين مشهدًا يعبر عن الحسرة والحقد في عيون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يُشاهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتصدّر المشهد في قمة العشرين.

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وأثناء انتقال قادة دول المجموعة لحضور الفعالية الثقافية ضمن فعاليات اليوم الأول كان ولي العهد في مقدمة الزعماء وإلى جواره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما جاء أردوغان في الصف الثالث بعيدًا عن الزعماء.