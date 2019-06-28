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الدخيل حول صورة ولي العهد : تليق بك وبوطنك المقدمة بين الكبار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد سفير المملكة لدى الإمارات، الكاتب تركي الدخيل أن مكانة ولي العهد والحفاوة التي استُقبل بها في قمة العشرين تليق بمكانة ووضع المملكة.
وقال الدخيل : عندما ترى موقع محمد بن سلمان في قمة العشرين بمقدمة زعماء العالم، تستذكر حديثه قبل أيام عن السعودية والذي قال فيه : “لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات”.
وتابع الدخليل : الصدارة تخلق فخر السعوديين بوطنهم، وتصنع محبتهم لأميرهم المُلهِم.
وأضاف : تليق بك وبوطنك المقدمة بين الكبار .. مقدمةٌ عملت بجد لينالها الوطن.. لا يعرف خصومك شعور الإحساس بالفخر، لذا لا يفهمون سبب محبة السعوديين لك.
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