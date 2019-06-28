- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم صور.. بلدية بارق تحاصر لصوص الأراضي الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. بلدية بارق تحاصر لصوص الأراضي الحكومية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
أوقفت بلدية بارق أمس، تعديات على مساحة 5 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء تقع بقرية محبة التابعة لمركز ثلوث المنظر بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز وسواتر ترابية وشبوك وخزانات للمياه.
وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بلدية بارق تحاصر لصوص الأراضي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.