صور.. بلدية بارق تحاصر لصوص الأراضي الحكومية

2019-06-28

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

أوقفت بلدية بارق أمس، تعديات على مساحة 5 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء تقع بقرية محبة التابعة لمركز ثلوث المنظر بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز وسواتر ترابية وشبوك وخزانات للمياه.

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وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.