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بلدية رجال ألمع تغلق 5 محلات تجارية مخالفة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع
نفّذت بلدية رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.
وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 28 جولة عن مصادرة 8 كيلو جرامات و12 لترًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 5 محلات تجارية وسجلت 11 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.
وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.
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