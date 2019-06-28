2019-06-28

العساكر: المملكة تنتظر حدثًا تاريخيًا في قمة العشرين المقبلة

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أشاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، بالعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة واليابان، والتي تمتد على مدى 65 عامًا.

وقال العساكر خلال تغريدة على تويتر: “العلاقات السعودية اليابانية قوية ومستقرة منذ أكثر من 65 عامًا، وهي علاقات نهدف من خلالها إلى الحفاظ على بيئة مناسبة للتعاون في مختلف المجالات، وخاصة المجالات الإبداعية”.

Advertisements

وأضاف: “يُعد فرع شركة “مانجا” للإنتاج في طوكيو الخاص بنا، بمثابة دعوة للتعاون المشترك مع العديد من الكيانات الإبداعية اليابانية التي من خلالها يتم إجراء المساعي الإبداعية التي تسهم في هذه الصناعة”.

وتابع خلال تغريدة أخرى: “كما ستعزز شراكاتنا في اليابان سعيًا وراء برامج إنتاج وتدريب إبداعية للشباب في مجالات الألعاب والرسوم المتحركة”.

واختتم العساكر سلسلة تغريداته بالتأكيد على أهمية القمة المقبلة لمجموعة العشرين، والتي تستضيفها المملكة، قائلًا: “تستعد المملكة لاستضافة مجموعة العشرين في العام المقبل، مما يجعلها أول دولة في المنطقة تستضيف القمة في تاريخ المجموعة”.