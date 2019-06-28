شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلنت قيادة قوات أمن الحج، اليوم (الجمعة)، أنها شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والتي تقضي بحصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة حيث يتم في هذه المرحلة منع المقيمين الذين لا يحملون إقامات مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها.

وأضاف البيان أنه بدأت مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة بالشميسي والتنعيم والكعكية والشميسي القديم وسبوحة والكر- الشميسي في تنفيذ ذلك بدءاً من صباح اليوم.

وأهابت قيادة قوات أمن الحج بكافة المقيمين الذين يرتبطون بعقود عمل بالعاصمة المقدسة أو المشاعر خلال هذه الفترة وحتى العاشر من ذي الحجة بالحصول على التصاريح اللازمة للدخول إلى مكة المكرمة قبل التوجه إليها.