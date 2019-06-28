معهد الادارة العامة – رابط التسجيل والتقديم بمعهد الادارة العامة 1441/1440 للبنين والبنات

نقدم لكم متابعينا من المملكة العربية السعودية طريقة التقديم ب معهد الادارة العامة حيث تقرر فتح باب التسجيل الإلكتروني على برامج المعهد الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية لكل من البنين والبنات على السواء.

نتابع معكم تفاصيل التقديم والتسجيل على معهد الإدارة العامة بالإضافة للتعرف معكم على شروط القبول الخاصة وموعد التسجيل الإلكتروني.

معهد الادارة العامة

من المقرر أن يفتح معهد الإدارة العامة نظام التسجيل الإلكتروني وذلك للتقديم على برامج المعهد الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية لكل من البنين والبنات وذلك يوم الأحد القادم الموافق 27 شوال 1440.

معهد الادارة العامة تقديم

هناك عدد من شروط القبول لبرامج المعهد الإعدادية للحاصلين على الثانوية العامة وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلا على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية) أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج ولا يقبل الحاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

لابد وأن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة

ألا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن 35 سنة

لا بد من إجراء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي من خلال المركز الوطني للقياس لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة المقدمة من قبل المعهد

في حالة إذا كان المتقدم أو المتقدمة ممن سبق لهم الالتحاق ببرامج اللغة الانجليزية وتم استبعاده من المعهد فإنه يشترط مضي سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.

في حالة إذا كان المتقدم أو المتقدمة ممن سبق لهم الالتحاق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد فإنه يشترط مضي سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.

رابط التسجيل الإلكتروني من هنا