“جديد” فتح باب القبول لنظامي البكالوريوس والدبلوم في جامعة الملك فيصل تعرف على آلية...

فتحت اليوم جامعة الملك فيصل باب القبول للمتقدمين الراغبين في الإلتحاق بالجامعة في نظامي البكالوريوس والدبلوم إلكترونياً، وقالت ادارة الجامعة أن التقديم سيبدأ من اليوم حتي يوم 28/10/1440 هجري الموافق 1/7/2019 ميلادي، وستغلق البوابة الألكترونية التقديم الساعة 12 ظهراً يوم الإثنين القادم، ونحن نقدم لكم كيفية إختيار الرغبات وخطوات التقديم في الجامعة.

أكد الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان / عميد القبول بالجامعة، على تعبئة جميع حقول البيانات على البوابة الإلكترونية، والحرص الشديد على إختيار الرغبات بدقة، لانه لن يسمح بالتعديل في الرغبات بعد إغلاق البوابة الإلكترونية للتقديم، وأنه سيتم المفاضلة بين المتقدمين إليكترونياً حسب النسبة الموزونة للمتقدمين .

خطوات التقديم لجامعة الملك فيصل

الدخول على موقع الجامعة وإختيار بوابة القبول الإلكتروني . قراءة التعليمات بعناية شديدة والضغط على زر إقرار التعهد بأنك قرءة جميع البيانات. الدخول على أيقونة القبول. إدخال رقم السجل المدني كأسم المستخدم ورقم الجوال وكلمة المرور.

كيف يتم إختيار الرغبات للتقديم في جامعة الملك فيصل

يجب على المتقدمين والمتقدمات إختيار جميع الرغبات إجبارياً، لخريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي أو المعهد العلمي، ويجب إختيار الرغبات حسب إنطباق شروط القبول عليه، وتعد الرغبة الأفضل هي التي تبدأ من الأعلى لتمثل الرغبة الأولى، وحتي الأدني وتمثل الرغبة الأخيرة، ولا يوجد إمكانية لتعديل الرغبات بعد إغلاق باب التقديم بموقع بوابة القبول الإليكتروني.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع الطلبة الراغبين في الإلتحاق بالجامعة.