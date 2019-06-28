- 1/2
- 2/2
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة الدول العشرين التي بدأت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية.
وشهد اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ أبرزها قضايا نزع السلاح، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.
"ترامب" يلتقي "بوتين" على هامش "العشرين"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-28
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة الدول العشرين التي بدأت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية.
وشهد اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ أبرزها قضايا نزع السلاح، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:59 PM
بحثا عددًا من قضايا الاستقرار الاستراتيجي
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة الدول العشرين التي بدأت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية.
وشهد اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ أبرزها قضايا نزع السلاح، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.
، "ترامب" يلتقي "بوتين" على هامش "العشرين" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "ترامب" يلتقي "بوتين" على هامش "العشرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.