، كامبريدج.. الملحق الثقافي للمبتعثين: عليكم بعلوم يريدها الوطن.. أنجزوا بـ"سفير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش بعض مشاكلهم واستمع لاستفسارات عن التأمين الصحي والمكافآت والمؤتمرات

أكد الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، أهمية اختيار مسار التخصص العلمي الذي يحتاجه الوطن وسوق العمل ليتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في تقدم ونهضة الوطن على المستوى العالمي.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقده الملحق الثقافي بالطلبة والطالبات السعوديين في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة؛ حيث بدأ اللقاء بترحيب رئيس النادي السعودي للطلبة بمدينة كامبريدج صادق أمير المعيبد، نيابة عن جميع الطلبة والطالبات الدارسين في كامبريدج ومعاهدها، بزيارة الملحق الثقافي لتفقد أحوال الطلبة والطالبات المبتعثين والدارسين والاستماع لهم وتلقي ملاحظاتهم وحل ما يعترضهم من بعض الصعوبات.

عقب ذلك تم عرض أنشطة النادي السعودي من أنشطة طلابية وعلمية وثقافية واجتماعية واحتفالات الأعياد واليوم الوطني والمعارض السعودية المختلفة، التي تمت في أروقة مدينة كامبريدج العريقة.

وتحدث الملحق الثقافي في بريطانيا عن أهمية دور الطلبة في المجتمع البربطاني والمجتمع الأكاديمي في نقل الصورة المشرفة لأبناء المملكة العربية السعودية في بلاد الاغتراب، وأهمية بذل أقصى جهدهم في تحصيل العلم واغتراف المعرفة للعودة إلى الوطن بآخر العلوم والخبرات؛ ليساهموا مع إخوانهم وأخواتهم بنهضة وطنهم الغالي وتحقيق آمال وتطلعات قيادة المملكة الرشيدة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وليساهموا في تقدم العالم بأجمعه لخدمة الإنسانية وليضعوا لبنات التقدم والازدهار.

وأوضح أن ثروة المملكة ليست فقط بما حباها الله تعالى من ثروات طبيعية فحسب، بل بأهلها وأبنائها وطاقتها البشرية وتلاحم أبنائها، وأن صناعة الإنسان فكرًا وعلمًا وثقافةً هي الاستثمار في تعليم أبناء وبنات المملكة وتعلمهم في الجامعات المتميزة ودراستهم التخصصات العلمية والتقنية الدقيقة.

عقب ذلك بدأ اللقاء المفتوح للملحق الثقافي مع المبتعثين حول ما يشغلهم من تحديات في الدراسة والقبول والإجراءات النظامية المتبعة حول التأمين الصحي والمكافآت الطلابية وحضور المؤتمرات العلمية.

كما تطرّق الحوار حول معالجة بعض الإشكالات التي قد تعترض بعض الطلبة مع الجامعات، وآلية انضمام الطلبة الدارسين على حسابهم؛ حيث أفاد بأن هناك تخصصاتٍ وجامعات محددة، وهي موجودة على موقع وزارة التعليم، وحثهم على دراسة التخصصات التي يحتاجها الوطن وسوق العمل.

وحول أنشطة الملحقية ومشاركة الطلبة في فعالياتها، أوضح "المقوشي" بمساهمة جميع الطلبة والطالبات وتحفزهم على الأنشطة المنضبطة والهادفة؛ ومنها العمل التطوعي الذي ستنظمه الملحقية غدًا السبت بمقر أكاديمية الملك فهد بلندن، ومرحبًا بمشاركة الجميع.

وأشار إلى تثمين الملحقية إنجازات الطلبة وتميزهم العلمي وتفوقهم وتحقيقهم أعلى الدرجات، وإرسال خطابات الشكر في نهاية العام الدراسي وفق الأنظمة المطبقة في جميع الملحقات السعودية بالخارج.

وأهاب بالطلبة والطالبات الاستفادة من جميع الخدمات المتنوعة المقدمة من الوزارة والملحقية، مؤكدًا حسن الظن بالطلبة في استخدام تلك الخدمات بدون إرهاق الملحقية بأمور بسيطة وواضحة، ويمكن إنجازها بيسر عبر بوابة "سفير" بدون الحاجة للاتصال بالملحقية؛ مما يعطل جودة وقيمة وسرعة إنجاز الأعمال والمهام والخدمات التي تقدمها الملحقية لخدمة جميع الطلبة والطالبات بأسرع ما يمكن.