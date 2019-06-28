بعد أن شملت العسكريين .. تعرف على 9 خطوات للاستفادة من خدمة “فُرجَت”

شملت خدمة “فُرجَت” في مرحلتها الثانية العسكريين الموقوفين على ذمة قضايا مالية، فيما تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 10 ملايين ريال للخدمة. كما تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ 5 ملايين ريال، وتبرع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بمبلغ مليوني ريال لخدمة، ليدخل الأمل في نفوس جميع الموقوفين.

وكانت وزارة الداخلية، أطلقت مبادرة “فُرجَت” بهدف إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات الاستفادة من خدمة “فُرجَت” كالآتي:

1- يجب الدخول على منصة أبشر.

2- إدخال اسم المستخدم والرقم السري المسجلين على منصة أبشر.

3- الدخول إلى قائمة خدماتي.

4- اختيار خدمة أبشر.

5- اختيار المتعثر الذي ترغب في أداء الدين عنه من خلال المنطقة ولجنة والحالة الاجتماعية.

6- القيام بالسداد الإلكتروني عن المتعثر المدين بالاعتماد على رقم فاتورة السداد الخاص بكل سجين.

7- لا يشترط دفع مبلغ معين من المديونية ويمكن دفع من ريال حتى 100 ألف ريال.

8- يتم عرض المبلغ المطلوب سداده من كل مدين، ويتم خصم ما يسدده الأفراد عنه في خدمة فرجت عبر منصة أبشر.

9- في حالة السداد للمبلغ الكامل يتم الإفراج عن السجين.