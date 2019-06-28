ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وقام باستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على المواطن وهو بالعقد الرابع من العمر. وأكد التويجري توافر الدلائل على تورط المواطن بانتحال صفة رجل أمن، واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، وضُبط بحوزته الزي العسكري المستخدم ومواد مسكرة ومخدرة، فيما أقرّ بارتكاب (21) جريمة سلب، فجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن واستوقف المارة وسلب أموالهم ومقتنياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.