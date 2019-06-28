قال وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخالي؛ إن السعودية سترفع حصة حجاج الهند من 170 ألفاً إلى 200 الف حاج. وأشار فيجاي جوخالي؛ إلى أن مسألة رفع عدد الحجاج الهنود نُوقشت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي مودي، خلال لقائهما في قمة العشرين في اليابان.
وأضاف أن الزعيمين ناقشا كذلك الحاجة إلى مزيدٍ من السياحة وزيادة الرحلات الجوية. يُشار إلى أنه في العام الماضي زادت المملكة العربية السعودية حصة حجاج الهند 5000 حاج، وفي عام 2017 تمّت زيادتها بنحو 35000 حاج.
كانت هذه تفاصيل خبر نيودلهي: السعودية ترفع حصة حجاج الهند إلى 200 الف حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.