شاهد #محمد_بن_سلمان_في_قمه_العشرين و شاهد ماذا حدث لــ #اردوغان

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هذا الرجل هو ممثل العرب و المسلمين إلى العالم، هو قائدنا وأميرنا الشاب، هو حاضرنا و مستقبلنا.
إنه محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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