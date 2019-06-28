الارشيف / اخبار السعوديه

شاهد #محمد_بن_سلمان_في_قمه_العشرين و شاهد ماذا حدث لــ #اردوغان

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

Advertisements


.

هذا الرجل هو ممثل العرب و المسلمين إلى العالم، هو قائدنا وأميرنا الشاب، هو حاضرنا و مستقبلنا.

إنه بن عبدالعزيز آل سعود.

76e9143fae.jpg

653df635d2.jpg

d4b301531e.jpg

32d232f734.jpg

e4b17aaee5.jpg

b339959ce5.jpg

707d008a53.jpg

5cbe0ee671.jpg

2691935946.jpg

3b27fce922.jpg

3e6310068d.jpg

63b3ad0049.jpg

Advertisements

1543bfc65a.jpg

a34aee845a.jpg

7dbebd5147.jpg

e93c27689b.jpg

30c6c7b0aa.jpg

c1b499af59.jpg

58da67ed50.jpg

65141ee576.jpg

723d681964.jpg

0df8e9c3a2.jpg

513c86cf34.jpg

8458ac4f93.jpg

9ff223aee8.jpg

f8f253be2d.jpg



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد #محمد_بن_سلمان_في_قمه_العشرين و شاهد ماذا حدث لــ #اردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا