زعماء دول «العشرين» يناقشون أهمية التحوُّل الرقمي

عقد قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة، جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان «الاقتصاد الرقمي»، شارك فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الجلسة تناولت أهمية التحوُّل الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدرًا للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في كل البلدان.

وأشارت الجلسة إلى ضرورة النقاش المحلي والعالمي حول تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار حتى تتمكن الدول والمجتمعات من مواكبة وتيرة التطور في الاقتصاد الرقمي السريع النمو، وتعظيم فوائد التقنية الرقمية الناشئة.

وأكد القادة، خلال الجلسة، وقوف دول مجموعة العشرين مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الإلكترونية، إلى إطلاق «مسار أوساكا» من خلال البيان الخاص بالفعالية، والتزامهم بمناقشة السياسات دوليًّا، ووضع القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.

